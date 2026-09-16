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Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с вертолетом Дании на Балтике

Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с вертолетом Дании на Балтике

Две сигнальные ракеты были запущены с российского корвета «Сообразительный» в ответ на сближение с вертолетом ВВС Дании, 16 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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