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Расписание Мемориала Ондрея Непелы в Братиславе: там выступят Семененко, Федоров, Лутфуллин, Хавронина и Нарижный

С 25 по 27 сентября в Братиславе пройдет турнир серии ISU Challenger «Мемориал Ондрея Непелы».  На турнире выступят российские фигуристы Евгений Семененко , Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров (мужское одиночное катание), Ирина Хавронина – Девид Нарижный (танцы на льду).

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