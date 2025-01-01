Посол США в РФ: Вашингтон готов к диалогу с Москвой вопреки разногласиям

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Вашингтон открыт для конструктивного и уважительного диалога с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила посол США в РФ Линн Трейси в видеоролике, опубликованном в социальных сетях диппредставительства.