Трамп указал на нехватку живой силы у ВСУ для продолжения конфликта

Экс-президент США, кандидат в лидеры страны Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску 12 августа заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть недостаточно живой силы для продолжения конфликта.
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