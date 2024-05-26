Вопрос с «Дружбой» решен: нефть из Казахстана не прекратит поступать в Германию Татьяна АрестоваНа фоне разногласий России и Польши возник риск прекращения транзита нефти из Казахстана в Германию с начала июня.
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