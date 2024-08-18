Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах

Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве© РИА Новости / Алексей Филиппов Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия 24" выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля.