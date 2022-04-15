Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты

Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 140 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 60 единиц военной техники.

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