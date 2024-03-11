В Европе отмечен всплеск количества венерических заболеваний

О резком росте в европейских странах количества недугов, которые передаются половым путем, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую статистику от тамошнего Центра профилактики и контроля заболеваний.
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