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В Европе отмечен всплеск количества венерических заболеваний

В Европе отмечен всплеск количества венерических заболеваний

О резком росте в европейских странах количества недугов, которые передаются половым путем, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую  статистику от тамошнего Центра профилактики и контроля заболеваний.

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