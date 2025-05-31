Отношения между Россией и Швецией сведены до минимума — посол России

Двусторонние политические контакты России со Швецией заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот сокращен, культурных и спортивных обменов нет, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев 31 мая в интервью РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии