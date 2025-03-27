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В третьем поколении электромобиль Nissan Leaf станет компактным кроссовером с по...

В третьем поколении электромобиль Nissan Leaf станет компактным кроссовером с по...

В третьем поколении электромобиль Nissan Leaf станет компактным кроссовером с портом NACSNissan Leaf по праву может считаться долгожителем рынка электромобилей, поскольку выпуск машин первого поколения стартовал ещё в 2010 году, когда до начала серийного выпуска Tesla Model S ещё оставалось около двух лет.

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