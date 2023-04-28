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Глава минобороны КНР Ли Шанфу: Китаю и Индии необходимо нормализовать приграничный вопрос

Глава минобороны КНР Ли Шанфу: Китаю и Индии необходимо нормализовать приграничный вопрос

Министерство обороны КНР сообщило, что глава ведомства Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о важности нормализации приграничного вопроса между двумя странами.

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