Глава минобороны КНР Ли Шанфу: Китаю и Индии необходимо нормализовать приграничный вопрос

Министерство обороны КНР сообщило, что глава ведомства Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о важности нормализации приграничного вопроса между двумя странами.
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