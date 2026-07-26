Чили: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в многоквартирном доме на проспекте Фермин Вивасета в Индепенденсии, Сантьяго, по состоянию на ранний вечер по местному времени в результате стрельбы.
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