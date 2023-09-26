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С 1 октября в РФ изменится оплата ЖКХ

С 1 октября в РФ изменится оплата ЖКХ

Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да НИКТО не будет разбираться и выискивать виновных. УКашка будет высчитывать деньги с собственников, АВТОМАТОМ, и все дела. А ты потом бегай по судам, доказывай. И доказать не сможешь... Короче:  нашими кошельками теперь  будет распоряжаться управляющая компания...
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