Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями .
С 1 октября в РФ изменится оплата ЖКХ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да НИКТО не будет разбираться и выискивать виновных. УКашка будет высчитывать деньги с собственников, АВТОМАТОМ, и все дела. А ты потом бегай по судам, доказывай. И доказать не сможешь... Короче: нашими кошельками теперь будет распоряжаться управляющая компания...
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