С 1 октября в РФ изменится оплата ЖКХ

лл

лина любимцева

Да НИКТО не будет разбираться и выискивать виновных. УКашка будет высчитывать деньги с собственников, АВТОМАТОМ, и все дела. А ты потом бегай по судам, доказывай. И доказать не сможешь... Короче: нашими кошельками теперь будет распоряжаться управляющая компания...