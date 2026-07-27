Ландо Норрис: Я победил бы в Венгрии при любом раскладе

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис заявил, что на Гран При Венгрии McLaren находилась на другом уровне по сравнению с соперниками, а сам он был уверен в победе независимо от того, как сложилась бы стратегия команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии