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Ландо Норрис: Я победил бы в Венгрии при любом раскладе

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис заявил, что на Гран При Венгрии McLaren находилась на другом уровне по сравнению с соперниками, а сам он был уверен в победе независимо от того, как сложилась бы стратегия команды.

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