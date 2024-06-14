Володин: доллар окончательно стал токсичным для всего мира

Санкции США подрывают доверие к доллару как валюте для межнациональных расчетов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что действия США в финансовой сфере окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте.
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