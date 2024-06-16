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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Петрович
    Эта тема никогда не устареет. Много договаривались, а получается шаг вперед и два назад. Как нажмут на них посильнее,...И Индия туда же
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Мы уже подчинились и что либо менять никто не собирается.ВОЗ готовит глоба...
  • владимир сергеев
    Тема Уже устарела...уже давно договорились...И Индия туда же

И Индия туда же

И Индия туда же

Индия "кинула" Россию на 16 миллиардов долларов, и продолжает диктовать свои условия. Зачем нам такой "надежный" партнер? Позиция Индии которая сегодня примет участие в мирном саммите в Швейцарии давно вызывает множество вопросов.

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Комментарии
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Владимир Терентьев
В таком случае, никаких дел с Индией, пока не расплатятся по долгам золотом.
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10 час.
вс
владимир сергеев
Тема Уже устарела...уже давно договорились...
Ответить
8 час.
Петрович
Эта тема никогда не устареет. Много договаривались, а получается шаг вперед и два назад. Как нажмут на них посильнее, так отпрыгивают
Ответить
8 мин.

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