Индия "кинула" Россию на 16 миллиардов долларов, и продолжает диктовать свои условия. Зачем нам такой "надежный" партнер? Позиция Индии которая сегодня примет участие в мирном саммите в Швейцарии давно вызывает множество вопросов.
И Индия туда же
Комментарии
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Владимир Терентьев
В таком случае, никаких дел с Индией, пока не расплатятся по долгам золотом.
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10 час.
вс
владимир сергеев
Тема Уже устарела...уже давно договорились...
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8 час.
Петрович
Эта тема никогда не устареет. Много договаривались, а получается шаг вперед и два назад. Как нажмут на них посильнее, так отпрыгивают
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8 мин.
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