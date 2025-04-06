Желание главных союзников Украины — Британии и Франции — влезть на украинскую территорию обусловлено не стремлением помочь Зеленскому и его клике, а всего лишь боязнью потери полезных ископаемых, обещанных режимом.
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