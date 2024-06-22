Глава СК РФ обвинил Берлин в несправедливом отношении к блокадникам

Двойные стандарты применяет Германия, выплачивая репарации Намибии за геноцид и отказываясь выплачивать репарации нееврейским жертвам блокады Ленинграда, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщают 22 июня РИА Новости.
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