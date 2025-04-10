Минцифры предложило расширить полномочия «Почты России» для улучшения сервиса

Минцифры РФ представило законопроект, направленный на поддержку и развитие АО «Почта России». Документ предусматривает присвоение компании статуса уполномоченной организации для доставки корреспонденции, газет и рекламных материалов в многоквартирные дома.
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