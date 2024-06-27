Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раис Магсумов
    Пидар ебучийСМИ: главный тюме...
  • Наталья Середа
    Какие могут быть сделки без знания языка.Что за утопическая практика появилась - приглашать переводчика.Не знали куда...В ХМАО нотариусам...
  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...

Дума ХМАО не стала единогласно поддерживать предложение Кухарука о присвоении Комаровой почетного звания

Дума ХМАО не стала единогласно поддерживать предложение Кухарука о присвоении Комаровой почетного звания

Два депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа воздержались при голосовании за присвоение экс-губернатору Натальи Комаровой, досрочно покинувшей пост спустя 14 лет, звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх