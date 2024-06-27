Дума ХМАО не стала единогласно поддерживать предложение Кухарука о присвоении Комаровой почетного звания

Два депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа воздержались при голосовании за присвоение экс-губернатору Натальи Комаровой, досрочно покинувшей пост спустя 14 лет, звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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