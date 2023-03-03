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«Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м. Дальше – ответная игра с «Челси» в 1/8 ЛЧ

«Дортмунд» выиграл 10 матчей подряд в 2023-м. Дальше – ответная игра с «Челси» в 1/8 ЛЧ

«Боруссия» Дортмунд одержала 10 побед подряд в 2023 году. Сегодня команда тренера Эдина Терзича обыграла «РБ Лейпциг» (2:1) в 23-м туре Бундеслиги.

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