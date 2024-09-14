Джордж Рассел быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в Баку

Джордж Рассел быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в БакуLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Азербайджана Формулы 1 2024 года.
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