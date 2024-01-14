Международные соревнования по фигурному катанию и шорт-треку пройдут в Уссурийске

Уникальная эстафета флага пройдет в преддверии первых международных зимних игр "Дети Приморья" (0+). Она начнется 15 января и побывает до 10 февраля во всех регионах Дальневосточного федерального округа и странах, откуда приедут спортсмены.
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