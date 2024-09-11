Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

22 подписчика

Новое слово в аутентификации. Какая технология заменит пароли

Новое слово в аутентификации. Какая технология заменит пароли

WebAuthn — ​это способ аутентификации, который обещает избавить пользователей от необходимости придумывать, запоминать и вводить паролиОтгадайте загадку: длинный, бессмысленный, трудно запомнить, нельзя записать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх