Новое слово в аутентификации. Какая технология заменит пароли

WebAuthn — это способ аутентификации, который обещает избавить пользователей от необходимости придумывать, запоминать и вводить паролиОтгадайте загадку: длинный, бессмысленный, трудно запомнить, нельзя записать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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