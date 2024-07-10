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Под самой большой пустыней Китая найден огромный океан

Под самой большой пустыней Китая найден огромный океан

Китайскую пустыню Такла-Макан, продуваемую ветрами и наполненную песчаными дюнами и высохшими руслами рек, сложно представить плодородной.

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Комментарии
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Antanas
Прекрасная новость.Байка будет сохранен.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Дмитрий Боев
Возможно, как раз Байкал - сообщающийся сосуд с подземными водами Такла-Макан. Потому, разработка вод пустыни может привести к засорению и понижению уровня Байкала. А может и нет - если на самом деле они не связаны.
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15 час.

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