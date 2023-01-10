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В Калифорнии призвали уволить Дэну Уайта с поста президента UFC

В Калифорнии призвали уволить Дэну Уайта с поста президента UFC

Законодательное собрание женщин Калифорнии призвало уволить Дэну Уайта из UFC. Законодательное собрание женщин Калифорнии, выступающее в защиту прав представительниц женского пола, выступило с призывом снять с поста президента UFC Дэну Уайта.

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