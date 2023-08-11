Много в русских сетях появилось вдруг восторженных публикаций «Ура!! Граждане сами, наконец, объединяются и бьют морды приезжим!».
Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»
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Александр Третьяк
Афтер какую то ахинею написал еще и библию приплел
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2 час.
Л
Ленар
Без самосуда продажных дегенератов во власти не расшевелить ! Население не умеет править своими слугами ! Самосуды - это проявление воли населения , стремление призвать дегенератов - паразитов во власти исполнять свои прямые обязанности = СЛУЖИТЬ НАРОДУ и стране !
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1 час.
василий молостов
..вполне вероятно именно намеренно
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40 мин.
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