Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Афтер какую то ахинею написал еще и библию приплел

Л

Ленар

Без самосуда продажных дегенератов во власти не расшевелить ! Население не умеет править своими слугами ! Самосуды - это проявление воли населения , стремление призвать дегенератов - паразитов во власти исполнять свои прямые обязанности = СЛУЖИТЬ НАРОДУ и стране !