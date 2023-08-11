Любопытно, однако

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Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Много в русских сетях появилось вдруг восторженных публикаций «Ура!! Граждане сами, наконец, объединяются и бьют морды приезжим!».

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Комментарии
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Александр Третьяк
Афтер какую то ахинею написал еще и библию приплел
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2 час.
Л
Ленар
Без самосуда продажных дегенератов во власти не расшевелить !   Население не умеет править своими слугами !   Самосуды - это проявление воли  населения , стремление призвать дегенератов - паразитов  во власти исполнять свои прямые обязанности = СЛУЖИТЬ НАРОДУ и стране  !
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1 час.
василий молостов
..вполне вероятно  именно намеренно
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40 мин.

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