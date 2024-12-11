Приморцам готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц

В Приморье самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам ноября стали топ-менеджеры и специалисты по добыче сырья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.
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