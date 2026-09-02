Сергей Цивилев: Россия завершает подготовку "Силы Байкала"

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о завершении подготовки к строительству газопровода "Сила Сибири 2", который может быть назван "Сила Байкала".
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