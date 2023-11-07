Как парадоксы выявляют недостатки логики

Парадоксы давно ставят проблему перед нашим мировоззрением: нужен ли нам ответ в виде менее бинарного понимания логики? Если бы я спросил, является ли Земля шарообразной, большинство читателей ответили бы утвердительно.
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