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«Защищает нас от тебя, предателя»: в Армении освистали Пашиняна за слова о ненужности базы РФ после встречи с Путиным

«Защищает нас от тебя, предателя»: в Армении освистали Пашиняна за слова о ненужности базы РФ после встречи с Путиным

Телеканал "78" Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не нуждается в 102-й базе ВС России в Гюмри.

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