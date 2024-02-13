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В Риме мужчину растерзали три ротвейлера

В Риме мужчину растерзали три ротвейлера

В воскресенье, 11 февраля, в парке города Манзианы произошла трагедия со смертельным исходом – 39-летний мужчина, Паоло Паскуалини, был смертельно ранен тремя ротвейлерами во время своей утренней пробежки.

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