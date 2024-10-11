Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Ну вот, собственно говоря, и всё. То, что так долго не удавалось сделать Коту Базилио и Лисе Алисе, удалось Карабасу-Барабасу, подловившему нашего Буратино на любви к пяти золотым и Лазурному берегу."

"Ну вот, собственно говоря, и всё. То, что так долго не удавалось сделать Коту Базилио и Лисе Алисе, удалось Карабасу-Барабасу, подловившему нашего Буратино на любви к пяти золотым и Лазурному берегу."

Слаб человек. Вот и президент Франции Эмануэль Макрон не смог промолчать. Этот Карабас-Барабас признался, что так тряс в каморке нашего Павла "Буратино" Дурова, что из того всё же вылетел золотой ключик от потаённой двери системы конфиденциальности Telegram.

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