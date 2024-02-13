Протокол LSD компании Puffer Finance достиг рубежа в 850 миллионов долларов

Протокол LSD компании Puffer Finance достиг важной вехи: его общая заблокированная стоимость (TVL) превысила отметку в 850 миллионов долларов, что указывает на сильное доверие и растущее признание среди пользователей.
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