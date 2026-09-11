Власти Якутии окажут помощь семье якутянина, который погиб, спасая девочку

Глава Якутии Айсен Николаев поручил мэрии Якутска оказать помощь семье Дениса Кинкалака, который спас тонущую девочку во Владивостоке, но сам не выплыл.
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