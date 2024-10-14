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Новости экономики России

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Отгрузки «Группы Астра» за 9 месяцев возросли на 98%

Отгрузки «Группы Астра» по итогам 9 месяцев 2024 года достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы, следует из отчетности компании.

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