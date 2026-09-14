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5koleso.ru

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FAW и GAC хотят объединиться: слиянии двух автоконцернов может спасти их от кризиса

Пока нет никакой конкретной информации о том, каким образом будет завершена сделка между FAW и GAC. Ряд аналитиков заявляет, что обе компании могут создать совместное предприятие.

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