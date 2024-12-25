В среду обещали солнце и жару. Не у нас, конечно - в Чили и в Перу. Добрейшего утра! Как погодка? Радует?🤗.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В среду обещали солнце и жару. Не у нас, конечно - в Чили и в Перу. Добрейшего утра! Как погодка? Радует?🤗.