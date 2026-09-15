У Татьяны Васильевой родился восьмой внук

В звездной семье произошло пополнение: теперь актрису можно смело называть бабушкой со стажем!В звездной семье произошло пополнение: теперь актрису можно смело называть бабушкой со стажем! Татьяна ВасильеваВ большой семье долгожданное пополнение! У Филиппа Васильева и Марии Болонкиной родился еще один сын.