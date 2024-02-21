AMD приостановила продажи RX 7600 XT в Китае из-за падения цен на RX 6750 GRE Видеокарты...

AMD приостановила продажи RX 7600 XT в Китае из-за падения цен на RX 6750 GREВидеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE оказались чрезвычайно популярными в Китае, а потому “красная” компания не хочет выпускать на этот рынок новенькие RX 7600 XT.