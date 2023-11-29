Столтенберг: на Совете НАТО-Украина обсудят реформы для членства республики

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД 29 ноября участники обсудят продвижение к членству республики в организации, требуемые реформы и их исполнение.
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