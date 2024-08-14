Келин заявил, что Украине можно бить Storm Shadow в своих границах

Россия считает, что Лондон дал Киеву разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow в рамках "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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