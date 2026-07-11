Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 145 подписчиков

ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, один человек погиб

ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, один человек погиб

ВСУ атаковали в Таганрогском заливе четыре судна различного назначения, один из них — танкер, перевозящий метанол в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале «Макс» 11 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии