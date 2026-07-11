ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, один человек погиб

ВСУ атаковали в Таганрогском заливе четыре судна различного назначения, один из них — танкер, перевозящий метанол в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале «Макс» 11 июля.
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