Globe and Mail: Канада введет ответные пошлины на унитазы и сок из США

Власти Канады рассматривают вопрос о введении ответных торговых пошлин на стальные и керамические изделия, а также апельсиновый сок из США в случае установления американским лидером Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.
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