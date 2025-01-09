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Globe and Mail: Канада введет ответные пошлины на унитазы и сок из США

Globe and Mail: Канада введет ответные пошлины на унитазы и сок из США

Власти Канады рассматривают вопрос о введении ответных торговых пошлин на стальные и керамические изделия, а также апельсиновый сок из США в случае установления американским лидером Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.

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