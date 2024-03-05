Настроения биткоин-инвесторов взлетели до новых высот

Последние данные показывают, что энтузиазм инвесторов в отношении биткоина вырос до беспрецедентного уровня крайней жадности, превзойдя эйфорию, зафиксированную во время исторических пиков цен в ноябре 2021 года.
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