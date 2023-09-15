Закон, порядок, государство

782 подписчика

Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ

Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх