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Китай

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Проход американского эсминца через Тайваньский пролив находился под наблюдением китайских военных -- военный представитель

Нанкин, 22 августа /Синьхуа/ -- Военный представитель Китая в четверг заявил, что Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ организовала силы для отслеживания и мониторинга американского эсминца USS Ralph Johnson на протяжении всего его прохождения через Тайваньский пролив.

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