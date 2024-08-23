Проход американского эсминца через Тайваньский пролив находился под наблюдением китайских военных -- военный представитель

Нанкин, 22 августа /Синьхуа/ -- Военный представитель Китая в четверг заявил, что Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ организовала силы для отслеживания и мониторинга американского эсминца USS Ralph Johnson на протяжении всего его прохождения через Тайваньский пролив.