Ракетный рейтинг СВО: «Хаймарсу» ничего не светит

Какое реактивное оружие ВС РФ зарекомендовало себя с наилучшей стороны Виталий Орлов На фото: реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Начало ноября охарактеризовалось давно ожидаемым перехватом оперативно-тактической инициативы российскими Вооруженными силами сразу на нескольких направлениях: купянском, авдеевском, артемовском и великоновоселковском.