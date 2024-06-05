WSJ: состояние Байдена начало ухудшаться

Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков Президент США Джо Байден, получивший себе политическую славу в качестве искусстного переговорщика, знающего проблематику до мелочей, в последний год растерял репутацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии