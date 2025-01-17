В Петербурге маг-вязальщик обманул клиентов на деньги

У одного предприимчивого гражданина Петербурга беседа с полицейскими впереди. И это будет очень странный разговор, если учесть, что молодой человек называет себя мастером узелковой магии, обещает своим клиентам заговоренные шарфы, но сил у него хватает только на сбор денег.
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