В Петербурге маг-вязальщик обманул клиентов на деньги

У одного предприимчивого гражданина Петербурга беседа с полицейскими впереди. И это будет очень странный разговор, если учесть, что молодой человек называет себя мастером узелковой магии, обещает своим клиентам заговоренные шарфы, но сил у него хватает только на сбор денег.